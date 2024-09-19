Ученые впервые смогли записать мысли человека во время смерти

Неожиданный эксперимент из сферы танатологии провели медики из Канады. Энцефалограф был подключен к 87-летнему пациенту, который страдал эпилепсией.

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В тот день пожилой мужчина, страдающий эпилепсией, проходил плановое обследование. Во время изучения показателей мозговой активности произошел сердечный приступ. Врачам не удалось спасти пенсионера, несчастный скончался от острой сердечной недостаточности.

Однако даже на фоне печального события для науки оказались важными зафиксированные прибором показатели мозговых волн за 30 секунд до смерти и после нее. Оказалось, что мозг за непродолжительное время до гибели усиливает активность "гамма-осцилляций". В обычном процессе - это бы говорило, что человек что-то вспоминает или видит сны.

По данным LADbible, возможно, косвенно было получено очередное доказательство утверждения о видениях ключевых моментов жизни человека, перед тем, как он покидает бренный мир.

Такие же примеры мозговой активности ранее фиксировали у лабораторных крыс. Впрочем, ученые делают поправку на тяжелый диагноз пациента и не имеют пока данных, что аналогичные процессы происходят и у других людей в момент их смерти.

Ранее стало известно, что криоконсервация не поможет оживлять мертвые тела, так как мозг умрет через несколько минут без доступа кислорода.