Обнаружена связь между риском развития рака и алкоголем

По мнению специалистов из Американской ассоциации исследований рака, чрезмерное употребление алкоголя повышает риск развития шести видов злокачественных новообразований, включая рак пищевода, головы и шеи, груди, толстой кишки, печени и желудка. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает The New York Times.

При этом ученые утверждают, что более половины людей не знают о наличии такой взаимосвязи. Такой вывод они сделали на основе исследования с участием 135 тысяч человек пенсионного возраста.

— Пятьдесят один процент людей, принявших участие в исследовании, не знают, что алкоголь увеличивает риск рака. Это вызывает беспокойство. Мы можем говорить о мифе о том, что красное вино имеет положительный эффект для сердечно-сосудистой системы, но есть много способов поддерживать здоровье сердца, и эти потенциальные преимущества не перевешивают риски рака, — сказала эпидемиолог из Института рака в Лос-Анджелесе Джейн Фигейредо.

По мнению экспертов, алкоголь негативно влияет на микробиом. Употребление спиртного изменяет бактерии кишечника и может привести к развитию рака. Также считается, что алкоголь повышает риск развития рака груди у женщин, поскольку он увеличивает уровень гормона эстрогена, который способствует развитию этого заболевания, передает издание.

Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Олег Сикорский назвал водку одним из наиболее опасных видов алкоголя. По его словам, в водке высокое содержание этилового спирта, что оказывает разрушающее влияние на нервную систему, сердце, печень, иммунитет, почки. Кроме того, чрезмерное употребление этилового спирта увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Главный врач клиники микрохирургии глаза, офтальмолог высшей категории и кандидат медицинских наук Элина Санторо рассказала о том, действительно ли алкоголь негативно влияет на зрение.