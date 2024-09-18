Изобретен новый метод раннего лечения болезни Паркинсона

Питерские учёные научились использовать особый белок для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях

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Учёные Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова (ИЭФБ) РАН в сотрудничестве с ИНЦ РАН разработали новый метод для предотвращения прогрессирования болезни Паркинсона. Этот метод включает введение белка теплового шока, GRP78, через нос на ранних стадиях заболевания, что позволяет замедлить его развитие. Как пояснила руководитель проекта Ирина Екимова, белок GRP78 помогает нейронам сохранять здоровье, предотвращая накопление токсичных форм белка альфа-синуклеин.

Болезнь Паркинсона — это серьёзное нейродегенеративное заболевание, которое становится всё более распространённым. В мире уже около 16 миллионов пациентов, и с увеличением продолжительности жизни их число будет расти. Гибель нейронов, отвечающих за дофамин, и неправильное сворачивание белка альфа-синуклеин приводят к ухудшению состояния пациента. По словам Екимовой, этот белок становится токсичным, когда неправильно сворачивается, что и вызывает симптомы болезни.

В рамках исследования учёные провели эксперименты на крысах, вводя им GRP78 интраназально. Результаты показали, что белок эффективно останавливает развитие болезни. Ирина Екимова подчеркнула, что правильная концентрация белка в нейронах была достаточна для замедления патологии, и это важно, так как слишком большое количество GRP78 может быть неэффективным. Сейчас команда готовится к клиническим испытаниям, но для этого нужна поддержка государства.