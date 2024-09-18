Анализ крови поможет в выявлении болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили, что анализ крови может теперь точно выявлять болезнь Альцгеймера, заменив традиционные методы диагностики, которые требовали более инвазивных процедур. Исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Neurology, отмечает значительный потенциал данного теста для раннего обнаружения заболевания.

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Анализ крови может выявлять наличие амилоидоза и тау-белков в мозге, что помогает в диагностике болезни Альцгеймера. Однако исследователи из Университета Индианы и Университета Уэйк Форест подчеркивают, что для эффективного внедрения теста необходимо учитывать несколько ключевых факторов.

В первую очередь, важно разработать рекомендации по использованию биомаркеров, чтобы избежать ложноположительных или ложноотрицательных результатов, которые могут возникать из-за других хронических заболеваний. Также требуется больше исследований, чтобы понять, как данный тест работает на различных группах населения, включая тех, кто имеет несколько хронических заболеваний.