В России разработали технологию создания 3D-моделей тканей организма
Российские учёные метод создания 3D-моделей живых тканей
Учёные из Сеченовского университета разработали новый метод визуализации пористых коллагеновых матриц, которые используются для создания искусственных биотканей. Это позволяет детально изучать внутреннюю структуру матриц, наблюдая за движением клеток и их распределением, что важно для успешного формирования клеточных структур. Исследователи уверены, что такой подход поможет повысить жизнеспособность и эффективность будущих тканей.
Как объяснили авторы разработки, коллаген — это белок, присутствующий в большинстве органов человека, и на его основе можно создавать различные типы клеток для имплантации. Новый метод визуализации использует микрокомпьютерную томографию, которая сканирует объекты рентгеновскими лучами. Однако коллаген плохо виден на рентгене, и учёные нашли способ, как это исправить: они подобрали безопасное вещество, которое помогает «подсветить» коллаген и сделать его видимым на снимках.
По словам Артёма Антошина, руководителя Центра инновационных коллагеновых разработок, новый метод позволяет создавать 3D-модели биоконструкций и контролировать параметры на этапе их создания. Это особенно важно, потому, что разные ткани требуют разных условий. Например, поры для хряща должны направляться вверх, а для костной ткани — быть равномерно распределёнными. С помощью этого метода учёные смогут не только улучшить существующие биоткани, но и отслеживать поведение клеток в различных условиях, что откроет новые горизонты в медицинских исследованиях и терапии.