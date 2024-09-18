В России разработали технологию создания 3D-моделей тканей организма

Российские учёные метод создания 3D-моделей живых тканей

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Учёные из Сеченовского университета разработали новый метод визуализации пористых коллагеновых матриц, которые используются для создания искусственных биотканей. Это позволяет детально изучать внутреннюю структуру матриц, наблюдая за движением клеток и их распределением, что важно для успешного формирования клеточных структур. Исследователи уверены, что такой подход поможет повысить жизнеспособность и эффективность будущих тканей.

Как объяснили авторы разработки, коллаген — это белок, присутствующий в большинстве органов человека, и на его основе можно создавать различные типы клеток для имплантации. Новый метод визуализации использует микрокомпьютерную томографию, которая сканирует объекты рентгеновскими лучами. Однако коллаген плохо виден на рентгене, и учёные нашли способ, как это исправить: они подобрали безопасное вещество, которое помогает «подсветить» коллаген и сделать его видимым на снимках.

По словам Артёма Антошина, руководителя Центра инновационных коллагеновых разработок, новый метод позволяет создавать 3D-модели биоконструкций и контролировать параметры на этапе их создания. Это особенно важно, потому, что разные ткани требуют разных условий. Например, поры для хряща должны направляться вверх, а для костной ткани — быть равномерно распределёнными. С помощью этого метода учёные смогут не только улучшить существующие биоткани, но и отслеживать поведение клеток в различных условиях, что откроет новые горизонты в медицинских исследованиях и терапии.