Избыток металлов в организме повышает риск развития атеросклероза

Американские ученые проанализировали данные исследования об уровне кадмия, урана, кобальта и других металлов в моче 6418 участников. Команда выяснила, что металлы связаны с развитием атеросклероза на период 10 лет и увеличивают концентрацию кальция в коронарных артериях. Так, у людей с самым высоким содержанием кадмия в моче было на 51% больше кальцифицированных коронарных артерий, чем у остальных. Более высокие концентрации металлов в моче зависят и от социальных факторов: повышенное содержание вольфрама и других веществ было найдено в моче пожилых участников, жителей Лос-Анджелеса и китайцев. По словам авторов, загрязнение окружающей среды металлами представляет наибольший риск для сердечно-сосудистой системы. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Атеросклероз — это заболевание, при котором артерии сужаются и затвердевают из-за образования жировых бляшек. Повреждение артерий может привести к ограничению кровотока и образованию тромбов. Атеросклероз является основной причиной сердечных приступов и инсульта. Он вызывает повышение уровня кальция в коронарных артериях, который можно измерить для прогнозирования будущих сердечных приступов. Недавно ученые признали загрязнителей окружающей среды — например, металлы — одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские исследователи решили выяснить, как металлы в организме человека влияют на развитие атеросклероза. Они проанализировали данные предыдущего исследования, в котором измерялись уровни металлов в моче 6418 людей, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2000–2002 годах. Ученые исследовали показатели кадмия, вольфрама, урана, кобальта, меди и цинка. Все эти металлы загрязняют окружающую среду в результате производства удобрений, аккумуляторов, нефтедобычи и табачного дыма.

Команда пришла к выводу, что воздействие металлов связано с развитием атеросклероза в течение 10 лет. Вещества увеличивают концентрацию кальция в коронарных артериях. Прошлое исследование подтвердило результаты: у людей с самым высоким содержанием кадмия в моче было на 51% больше кальцифицированных коронарных артерий, чем у участников с самым низким содержанием. После 10 лет после первого анализа этот показатель увеличился на 24%. Для вольфрама, урана и кобальта, содержащихся в моче, уровень поврежденных коронарных артерий был выше на 45%, 39% и 47% соответственно. А медь и цинк показали обратные результаты: в течение 10 лет количество коронарных артерий с повышенным содержанием кальция из-за этих двух металлов снизилось с 55% до 33% и с 85% до 57% соответственно.

Ученые отметили зависимость содержания металлов от социальных факторов. Более высокие концентрации металлов в моче были найдены у пожилых участников, китайцев и лиц без образования. У населения Лос-Анджелеса были повышены уровни содержания вольфрама, урана, кадмия, кобальта и меди.

По словам авторов, высокая концентрация металлов в организме является таким же фактором риска развития атеросклероза, как и курение и сахарный диабет.