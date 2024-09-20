Создан новый датчик для измерения парниковых газов

Команда ученых из Институтов физической науки Хэфэя, Китайская академия наук, разработала новый сенсор на основе фотоакустической спектроскопии (PAS), позволяющий одновременно и с высокой чувствительностью определять углекислый газ (CO2), метан (CH4) и оксид азота (N2O).

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Результаты исследования опубликованы в журнале «Analytical Chemistry». Глобальное потепление, вызванное парниковыми газами, приводит к таким явлениям, как таяние ледников, повышение уровня моря и более интенсивные штормы, нарушая баланс глобальной экосистемы.

Новый сенсор использует акустические резонаторы в фотоакустической ячейке для достижения одновременного обнаружения трех типов парниковых газов. Ученые интегрировали динамик с синусоидальным сигналом в специальную ячейку, что позволило с помощью быстрого преобразования Фурье определить основные частоты акустических резонаторов.