Недавние исследования, проведенные экспертом Дмитрием, подчеркивают важность картофеля в рационе человека. В одной порции этого популярного овоща содержится до 30% суточной нормы витамина C, а также витамины группы B и витамин K.

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По словам Дмитрия, регулярное употребление картофеля способствует повышению работоспособности и выносливости, что в свою очередь ведет к дополнительному сжиганию калорий. Витамины A, B и C играют ключевую роль в насыщении тканей кислородом, улучшении метаболизма и замедлении процессов старения.

Особое внимание эксперт уделил свежеприготовленному картофельному соку, который обладает ранозаживляющим, мочегонным и антиангинным действием. Он также отметил, что сок картофеля может способствовать похудению при соблюдении определенных правил.