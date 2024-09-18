Отказ от смартфона на один час в день повысит контроль над жизнью

Влияние гаджета изучали ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия). Некоторое время без смартфона повышает чувство удовлетворения от работы.

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Известно, что в среднем люди проводят за гаджетом 3 часа 15 минут ежедневно. Для анализа ситуации исследователи разделили испытуемых на 4 группы:

первая группа - время ежедневного пользования смартфонами снижено на 60 минут;

вторая группа - снижение пользования смартфоном снижено до 30 минут;

третья группа - комбинация из двух вышеобозначенных методов;

четвертая группа - контрольная и без поручений.

По данным журнала Acta Psychologica (ActPsy), тест длился 14 дней и содержал вопросы о степени благополучия в работе и психике. В 1-й и 3-й группах отмечены положительные изменения.

Ощущение перегрузки на работе существенно снизились, а вот чувство контроля над своей жизнью усилилось.

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