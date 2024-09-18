Сон на выходных снижает риск развития болезней сердца

Согласно результатам нового исследования, люди, которые получали больше всего «компенсаторного сна» в выходные, показали лучшие результаты в тесте на здоровье сердца. При этом эксперты по сну всё же рекомендуют придерживаться стабильного графика сна, а не навёрстывать упущенное по выходным.

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Результаты исследования, представленного на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2024 года, восполнение недостатка сна в выходные дни может снизить вероятность развития сердечных заболеваний на 20%. В ходе этой работы специалисты проанализировали данные 90 000 людей из UK Biobank.

Такой компенсаторный сон, конечно, неидеален. Но депривация сна (то есть когда вы спите менее 7 часов за ночь) ещё хуже. Она может увеличить риск развития гипертонии, ожирения, аритмии и ишемической болезни сердца. Об этом сказал Джим Лю, доктор медицины, кардиолог в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.

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