3D-визуализация позволит эффективно проектировать искусственные биоткани

Разработку провели ученые из Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Теперь открыт способ выращивания биотканей на полимерных коллагеновых матрицах при помощи визуализации.

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Исследователи обошли плохую контрастность коллагена и клеточных культур. Новый компонент позволяет «подсветить» коллаген в рентгеновских лучах, но при этом безопасен для живых клеток.

«Механизм действия химического соединения заключается в том, что оно прочно связывается с коллагеном и клеточными массами и обеспечивает их видимость при микро-КТ», — сообщил журналистам «Известий» младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев.

Разработка поможет:

в детальном моделировании биотканей;

расчетах и прогнозировании изменений развития клеточных структур.

Впереди этап создания более сложных биоконструкций, например, гаджетов для биоэлектроники или «органов на чипе».

Ранее стало известно, что ученые нашли новый способ борьбы с глаукомой, секрет в генной терапии.