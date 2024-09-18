Доказано: вейпинг вредит мозгу студентов

На ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации в Орландо, штат Флорида, эксперты сообщили, что у студентов колледжей, которые курят электронные сигареты, наблюдаются более низкие показатели когнитивных функций, чем у тех, кто этого не делает. Причём чем больше молодые люди вейпят, тем хуже результаты их тестов на обучение, память, решение проблем и критическое мышление.

© Ferra.ru

По словам исследователей, у студентов, которые делали от 10 до 20 затяжек в день, баллы за когнитивные тесты были на 9% ниже, чем у тех, кто не курил и не парил. Вместе с тем люди, которые делали более 20 затяжек в день, имели баллы почти на 14% ниже.

Электронные сигареты, которые рассчитаны на 20 000 затяжек, должны использоваться три месяца. Однако учёные обнаружили, что многие студенты их выкуривали полностью ещё до окончания первого месяца.

В ходе исследования специалисты провели когнитивное тестирование более 400 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет в Эквадоре. Из них 64 человека только парили, 31 человек курил только сигареты и 111 человек и курили, и парили. Выяснилось, что те, кто курил электронные сигареты, пользовался вейпами или делал и то, и другое, набирали более низкие баллы по когнитивным тестам, чем те, кто не курил и не вейпил.