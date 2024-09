Ученые: заболевшие Альцгеймером получают частичный иммунитет от рака

Команда эпидемиологов из Медицинского университета Хэбэй в Китае обнаружила интересную связь между заболеваемостью болезнью Альцгеймера и раком толстой кишки. В их исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показано, что у мышей с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, вероятность развития рака толстой кишки была значительно ниже, чем у контрольных моделей.

Ранее врачи заметили, что люди с болезнью Альцгеймера реже страдают от некоторых видов рака, особенно от колоректального. Новое исследование подтвердило эту тенденцию. Ученые проводили эксперименты с мышами, введя им препараты для индукции рака толстой кишки. Мыши с симптомами Альцгеймера проявили меньшую предрасположенность к этому виду рака.

Кроме того, исследователи провели трансплантацию стула от здоровых мышей мышам с симптомами Альцгеймера и обнаружили, что такие мыши начали развивать опухоли так же часто, как и здоровые мыши.

Анализ микрофлоры показал, что у мышей с симптомами Альцгеймера уровень бактерий Prevotella был выше, а у людей с колоректальным раком — ниже. Эти результаты дают основания полагать, что существует обратная связь между когнитивными нарушениями и заболеваемостью раком толстой кишки.