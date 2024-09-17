Новый ИИ-инструмент поможет редактировать гены

На базе искусственного интеллекта американские исследователи разработали технологию CREME. Она, как и традиционный метод редактирования генов CRISPR, позволяет изменять последовательности ДНК и снижать активность определенных генов в клетке, только в виртуальной среде. С помощью новой технологии ученые уже смоделировали сотни тысяч экспериментов с геномом. В будущем методы на базе ИИ позволят прогнозировать экспрессию генов и открыть новые терапевтические мишени для лечения болезней. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

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CRISPR — это технология редактирования генов, которая позволяет ученым изменять последовательности молекул ДНК и способы функционирования генов. В будущем инструмент поможет в коррекции наследственных заболеваний, лечении и профилактике других болезней и улучшении роста сельскохозяйственных культур.

Недавно американские исследователи разработали схожую технологию на базе искусственного интеллекта — CREME. Программа построена по образцу CRISPR-интерференции (CRISPRi), с помощью которой ученые могут снижать активность определенных генов в клетке. CREME позволяет исследователям вносить изменения в виртуальный геном и прогнозировать их влияние на активность генов. По словам авторов, ИИ-технология превосходит традиционный метод по возможностям испытаний.

«На самом деле, CRISPRi невероятно сложен в лабораторных условиях. И вы ограничены количеством генетических изменений и масштабом. Но поскольку мы проводим все наши работы виртуально, мы можем расширить границы. Масштаб экспериментов, которые мы провели, беспрецедентен — сотни тысяч экспериментов с геномом», — рассказал Питер Ку, соавтор исследования из Лаборатории Колд-Спринг-Харбор, США.

Также команда протестировала CREME на другом инструменте для анализа генома на базе ИИ — Enformer. Оказалось, что при анализе генома Enformer усвоил несколько генетических правил, на основе которых составляет прогнозы экспрессии генов. По словам авторов, ИИ-технологии позволят генетикам открыть новые терапевтические мишени. Благодаря тому, что все инструменты находятся в виртуальной среде, ими могут пользоваться в том числе ученые, не имеющие доступа к реальной лаборатории.