ИИ научился генерировать трехмерные МРТ-изображения мозга

Команда ученых из Тайваня разработала новый подход к генерации 3D изображений МРТ мозга с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Модель Med-DDPM использует «семантическое кондиционирование» для создания анатомически корректных МРТ-изображений на основе масок.

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Опубликованное в IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics исследование показывает, что Med-DDPM решает проблемы, связанные с дефицитом данных и конфиденциальностью. В отличие от существующих генеративных моделей, таких как GAN, Med-DDPM избегает распространенных проблем, таких как коллапс режимов и пространственные несоответствия.

Модель продемонстрировала высокое качество генерации изображений, достигнув коэффициента игральной кости (dice) 0.6207 для сегментации опухолей мозга, что близко к результатам реальных изображений (0.6531). Комбинированные синтетические и реальные данные улучшили точность сегментации до 0.6675.