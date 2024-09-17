Назван неожиданный фактор риска развития шизофрении

Ученые из Фуданьского университета в Шанхае обнаружили связь между детским ожирением и шизофренией у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

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В исследовании приняли участие добровольцы, генетические данные которых были получены в ходе двух крупных предыдущих исследований учеными международного Консорциума психиатрической геномики и специалистами проекта FinnGen (сбор биологических образцов жителей Финляндии). Команда изучила все случаи, в рамках которых люди страдали ожирением в детстве, и выяснила, развились ли у них проблемы с психическим здоровьем по мере взросления.

Проблемы с психическим здоровьем, которые стремились выявить ученые, включали ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), глубокую депрессию, тревожные расстройства, болезнь Альцгеймера и шизофрению. Исследователи не обнаружили связи между ранним ожирением и какими-либо психическими расстройствами, за исключением шизофрении.

Дополнительные исследования показали, что у людей, которые набрали большой вес во взрослом возрасте, риск развития шизофрении, напротив, был снижен.

Ученые пока не могут объяснить, какие механизмы лежат в основе такого эффекта. Они предположили, что ожирение особенным образом влияет на развивающийся мозг, вызывая сбои в его работе.

Ранее ученые выяснили, что видеоигры улучшают психическое здоровье пациентов с шизофренией.