Классическая музыка облегчает симптомы депрессии

Ученые предложили использовать прослушивание классики в качестве альтернативы традиционному методу лечения депрессии.

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Команда ученых провела множество экспериментов, применяя метод измерения мозговых волн, для того чтобы изучить механизмы взаимодействия музыкальных композиций с различными участками мозга.

Оказалось, что музыка активирует слуховую кору и соединяет ее с эмоциональными центрами, находящимися в главном органе нервной системы.

Специалисты наблюдали «тройную блокировку» нейронных колебаний, что может способствовать улучшению эмоционального состояния, отметили в журнале Cell Reports.

Ученые подчеркнули, что существует связь между музыкой и эмоциями человека, вне зависимости от настроения музыки – грустной или веселой.

Директор Центра функциональной нейрохирургии в Шанхайском университете Бомин Сан отметил, что команда планирует разработать инструменты и приложения для музыкальной терапии.

Однако отметим, что это метод подходит далеко не всем – лучше посоветоваться со специалистом.