Какой продукт может снизить риск аутизма у ребенка

Ученые посоветовали беременным употреблять морепродукты

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«Беременным женщинам рекомендуется съедать около 300 граммов (примерно две-три порции) морепродуктов с низким содержанием ртути в неделю, чтобы способствовать развитию мозга плода», — считают ученые.

Новое исследование показало, что употребление рыбы во время беременности может снизить вероятность того, что у ребенка будет диагностировано расстройство аутистического спектра, на 20%. Заметим, что прием добавок с рыбьим жиром не смог привести к такому же результату.

«Это исследование предоставляет еще больше доказательств безопасности и пользы регулярного употребления рыбы во время беременности», — отметила соавтор исследования, доктор Эмили Окен.

Ученые так же пришли к выводу, что морепродукты снижают риск преждевременных родов и благотворно влияют на когнитивное развитие плода.

Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition. Однако исследователи признали, что у них не было возможности выяснить, какую именно рыбу беременные употребляли в пищу и сколько Омега-3 содержалось в пищевых добавках, которые принимали участницы из контрольной группы, так как выводы сделаны на основании имеющейся базы данных.