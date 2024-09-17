Ученые из Медицинского колледжа Бейлора установили, что популярный препарат для похудения - Оземпик - может предотвратить прогрессирование ожирения печени до цирроза. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые объяснили, что в здоровой печени количество жира не должно превышать 5% от общего веса. Более высокие показатели говорят об ожирении органа, которое подвергает людей риску цирроза и рака печени, а также создает необходимость пересадки.

Ожирение и сахарный диабет выступают основными факторами риска развития жировой болезни печени. В рамках нового исследования ученые задались целью выяснить, может ли Оземпик, целенаправленно созданный для борьбы с этими заболеваниями, защитить от жирового гепатоза и цирроза. Для этого они проанализировали данные о состоянии здоровья 32 тысяч добровольцев с диабетом, прикрепленных к больницам штата Вирджиния. Наблюдение за участниками велось с 2006 до 2022 года.

Ученые обнаружили, что у пациентов, которым назначали Оземпик и его аналоги (агонисты GLP-1), риск прогрессирования жировой болезни печени до цирроза был на 14% ниже, чем у тех, кто принимал другие лекарства от диабета. Вероятность летального исхода в связи с ухудшением состояния здоровья во время исследования также снижалась на 11% среди применяющих GLP-1.

Исследователи отметили, что защитный эффект Оземпика проявлялся спустя 18-24 месяцев после начала лечения. По их словам, снижение уровня сахара в крови и препятствие воспалению в организме выступают основными механизмами, лежащими в основе благотворного действия препарата.