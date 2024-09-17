В Новосибирске разработали новый способ консервации донорского сердца

В Новосибирске завершился эксперимент по разработке нового метода длительного сохранения донорского сердца вне организма. Созданный учеными из Сибири аппарат позволит доставлять орган в любую точку страны.

Используемые сегодня способы консервации донорского сердца сохраняют его в течение 3-4 часов в пакете с раствором.

"Но этого времени критически мало для транспортировки органа для трансплантации в дальние регионы России", - пояснили "РГ" в Центре Мешалкина.

Новосибирские ученые на протяжении нескольких лет работали над хирургической техникой постепенной изоляции сердца вместе с легкими - с сохранением кровотока в обоих органах. Исследователи предположили, что поддержание кровенаполнения позволит сохранять сердце на протяжение 6 часов и более.

"Однако эксперимент показал, что в процессе такого использования за 6 часов сами легкие как орган страдают из-за отека и становятся непригодными для самостоятельной трансплантации тем пациентам, которые нуждаются в пересадке легкого", - объясняет руководитель проекта, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Центра Мешалкина Максим Жульков.

Ученым удалось найти способ замены легких и модифицировать данный метод. Он обеспечивает работу сердца вне тела методом длительной тепловой аутоперфузии. Кислород поступает в миокард непрерывно на всем этапе транспортировки. Использование искусственных легких позволяет избежать изъятия донорского органа.

Финал заключительного эксперимента проекта проводился на минипиге. Сердце свиньи подключили к системе, позволяющей длительно сохранять орган в функционирующем состоянии.

Новая технология станет основой для создания отечественного контейнера для перевозки работающего донорского сердца к реципиенту на дальние расстояния. Аппарата для доставки донорского сердца сохранит орган пригодным для трансплантации на протяжении 10 часов.