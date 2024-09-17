ИИ упростит изучение генетических мутаций

Ученые из Cold Spring Harbor Laboratory разработали новый инструмент под названием CREME, который позволяет проводить виртуальные эксперименты с генетическими мутациями. Этот лабораторный инструмент, основанный на искусственным интеллекте (ИИ), помогает генетикам исследовать миллионы мутаций и выявлять потенциально терапевтические варианты без необходимости большого количества физической лабораторной работы.

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CREME основан на технике CRISPRi, позволяющей контролировать активность генов. Виртуальная лаборатория выполняет изменения в виртуальном геноме и прогнозирует их влияние на активность генов. Это позволяет ученым проводить сотни тысяч экспериментов, что невозможно в реальных условиях из-за ограничений масштаба и ресурсов.

Используя CREME, ученые смогли раскрыть генетические правила, изученные другим ИИ-инструментом, Enformer, что может оказать значительное влияние на разработку новых лекарств.