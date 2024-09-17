Исследование показало: мозг человека воспринимает объекты многомерно

Ученые из Института когнитивных и нейробиологических наук Макса Планка в Лейпциге и Гисенского университета имени Юстуса Либиха, совместно с Национальными институтами здравоохранения США, обнаружили, что восприятие объектов человеком сложнее, чем считалось ранее.

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Ранее считалось, что основная цель восприятия — это распознавание объектов и их категоризация. Однако исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, демонстрирует, что активность мозга при восприятии объектов объясняется множеством поведенческих характеристик.

Учёные использовали компьютерную модель для выявления 66 характеристик объектов из данных более 12,000 участников. Эти характеристики не только объясняют категорию объекта, но и учитывают такие аспекты, как цвета, формы и другие свойства.

Новое исследование показывает, что все этапы обработки зрительной информации связаны с различными поведенческими аспектами, что позволяет глубже понять, как мы воспринимаем и интерпретируем объекты в окружающем мире.