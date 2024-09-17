К 2050 году ожидается значительный рост смертности из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, прогнозируемый на уровне 70% по сравнению с текущими показателями, что может привести к более чем 39 млн смертей.

Ученые предупреждают, что устойчивые к антибиотикам бактерии могут стать причиной более 39 млн смертей в период с 2025 по 2050 год. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, к 2050 году смертность от таких бактерий может увеличиться на 70%. Исследование охватывает данные о смертности и заболеваниях, связанных с устойчивыми бактериями, по 22 патогенам, 84 комбинациям «патоген-лекарство» и 11 инфекциям в 204 странах и территориях, сообщает РИА «Новости».

Анализ был проведен сотрудниками Глобального проекта по изучению устойчивости к противомикробным препаратам, Института измерения показателей и оценки состояния здоровья и других учреждений. Исследователи предсказывают, что в период с 2025 по 2050 год 39,1 млн смертей будут обусловлены устойчивостью к антимикробным препаратам. Общее число смертей, связанных с этой проблемой, может достигнуть 169 млн.

Особенно уязвимыми регионами названы Южная Азия, Латинская Америка, страны Карибского бассейна и Африка южнее Сахары. В этих регионах предполагается наиболее значительное увеличение числа смертей из-за устойчивых бактерий. Ученые подчеркивают необходимость разработки новых методов лечения и профилактики для борьбы с этой угрозой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, малоизученная бактерия, вызывающая сепсис, все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру, что вызывает опасения медиков. В то же время Нидерланды столкнулись с серьезной проблемой здравоохранения, так как в стране растет число случаев заражения супербактериями, завезенными с Украины. Кроме того, после вторжения США в Ирак в 2003 году на Ближнем Востоке существенно увеличилась частота появления «супербактерий», стойких к действию антибиотиков.