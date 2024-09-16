Как беременность влияет на мозг

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели масштабное исследование и выяснили, что беременность становится причиной уменьшения объема серого вещества в мозге на длительное время.

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Испытаниям подвергли американку, которую оплодотворили с помощью процедуры ЭКО. Ее мозг обследовали с помощью МРТ за три недели до зачатия, несколько раз на протяжении беременности и в первые пару лет после рождения ребенка. Так, ученые установили, что беременность становится причиной не особо большого, но достаточно ощутимого снижения количества серого вещества в мозге. Особенно это ярко видно в отделах, которые отвечают за концентрацию внимания и эмоции. При этом изменения становились все заметнее по мере течения родов и после них, передает журнал Nature Neuroscience.

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