Ученые раскрыли секрет концентрации и бдительности мозга

Ученые из Женевского университета (UNIGE) в сотрудничестве с ETH Zurich обнаружили, как мозг переключается между состояниями концентрации и бдительности. Ключевую роль в этом процессе играет область мозга — голубое пятно (locus coeruleus), которое выделяет нейромедиатор норадреналин.

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В ходе исследования ученые выяснили, что частота активации голубого пятна определяет, будет ли мозг сосредоточен на задаче или начнёт активнее реагировать на внешние раздражители. При «рывковой» активации голубого пятна высвобождается больше норадреналина, что усиливает сенсорные функции мозга и помогает лучше воспринимать окружающую среду. А при умеренной активации активируются участки мозга, ответственные за внимание и анализ.

Эти открытия открывают новые возможности для подготовки спортсменов. Теперь, благодаря мониторингу активности мозга, они смогут научиться лучше контролировать свои состояния, переключаясь между концентрацией и широкой бдительностью для достижения максимальной производительности.