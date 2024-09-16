Ученые из университета Иллинойса (США) установили, что воздействие мышьяка и других токсичных металлов может ускорить прогрессирование диабета. Эти элементы также могут попадать в организм с пищевыми продуктами и лекарствами, а также грунтовыми водами. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.

В исследовании приняли участие жители округа Старр (штат Техас). Этот регион располагается вдоль американо-мексиканской границы и отличается одними самых высоких показателей заболеваемости сахарным диабетом и смертности от него в стране. Мышьяк и другие токсичные металлы были обнаружены в местных грунтовых водах. Ученые предположили, что эти элементы также могут попадать в организм с пищевыми продуктами и лекарствами.

В общей сложности 510 участников сдали образцы мочи и крови для лабораторного анализа. Исследователи измеряли уровни различных металлов в моче в начале исследования, а концентрацию глюкозы в крови через три, шесть, 12, 24 и 36 месяцев после получения первичных данных.

Результаты показали, что со временем уровень сахара в крови повышался у всех участников. Но у лиц с изначально более высокими показателями мышьяка, селена, меди, молибдена, никеля или олова в моче концентрация глюкозы увеличивалась более быстрыми темпами.

Ученые объяснили, что ранее развитие диабета и длительное течение заболевание связано с высоким риском опасных осложнений. Тем не менее, пока точно не известно, как именно мышьяк и другие металлы повышают уровень сахара в крови. Для выявления этих механизмов нужно провести дополнительные исследования.

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