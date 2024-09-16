Ученые описали временную слепоту после окрашивания волос

Недавний случай из врачебной практики свидетельствует о редком, но серьезном риске, связанном с использованием некоторых красок для волос. Как сообщает JAMA Ophthalmology, 61-летняя француженка временно ослепла после использования краски для волос, содержащей пара-фенилендиамин. Краска привела к отслоению сетчатки и затуманиванию зрения.

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Женщина, у которой не было предшествующей истории болезни, объясняющей ее симптомы, обратилась за медицинской помощью после того, как ее зрение ухудшилось вскоре после применения красителя. Врачи больницы Эдуарда Эрриота и офтальмологического центра LEO определили химическое вещество как вероятного виновника, отметив аналогичные случаи, связанные с ароматическими аминами.

К счастью, состояние женщины улучшилось после того, как она отказалась от использования проблемного красителя. В течение четырех месяцев зрение вернулось к норме, а повторное обследование через четыре года показало отсутствие проблем, несмотря на некоторые остаточные изменения сетчатки. Сейчас она пользуется краской для волос без аминов без осложнений.

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