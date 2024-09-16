Обнаружен важный механизм, участвующий в процессе поглощения пищи

Ученые из Университета Бонна обнаружили важный контрольный механизм, участвующий в процессе поглощения пищи.

© Телеканал «Наука»

Исследование показало, что у личинок мух-дрозофил есть специальные датчики в пищеводе, которые активируются, как только животное что-то проглатывает. Эти рецепторы посылают сигнал в мозг, который запускает высвобождение серотонина. Этот «гормон счастья» поощряет личинку продолжать есть. Исследователи полагают, что люди могут иметь схожий механизм. Результаты опубликованы в Current Biology.

Представьте, что вы голодны и сидите в ресторане. Перед вами на столе аппетитная пицца, запах которой чрезвычайно привлекательный. Вы берете кусочек, жуете и глотаете. В этот момент вы чувствуете себя счастливым. Сразу же вы кладете в рот следующий кусочек. Запах пиццы и вкус на языке мотивируют вас начать трапезу. Однако именно ощущение удовольствия после глотания в основном отвечает за продолжение еды. Но как именно работает этот процесс? Исследование дало ответ на эти вопросы.У личинок плодовой мухи Drosophila около 10 000–15 000 нервных клеток, тогда как у человека — 100 миллиардов. Первых изучать, таким образом, гораздо проще. Однако даже эти 15000 нервных клеток формируют чрезвычайно сложную сеть: каждый нейрон имеет ветвящиеся отростки, через которые контактирует с десятками или даже сотнями других нервных клеток.

Исследователи проанализировали маршруты всех нервных волокон у личинки, а также связи между нейронами. Авторы использовали высокопроизводительный компьютер для создания трехмерных изображений. Это позволило идентифицировать своего рода «рецептор растяжения» в пищеводе. Он подключен к группе из шести нейронов в мозге личинки, способных производить серотонин. Этот нейромодулятор обеспечивает, в частности, что мы чувствуем удовольствие за определенные действия и стимулирует их продолжать. Серотониновые нейроны получают информацию о том, что проглотило животное. Они могут обнаружить, еда это или нет, а также оценивать ее качество. Они производят серотонин только в случае, если пища «нужная».

Если этот механизм нарушен, это может привести к расстройствам пищевого поведения. Следовательно, результаты исследования могут иметь значение для лечения этих расстройств.