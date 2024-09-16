Какие упражнения не помогают бороться с болезнью Альцгеймера

Освоение новых навыков, таких как игра на музыкальном инструменте, активизирует серое вещество мозга и помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Польза онлайн-игр для тренировки ума, напротив, не доказана. Об этом Daily Mail рассказал британский эксперт в области здравоохранения Тим Бинленд, глава благотворительного Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера.

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Ученый объяснил, что создание новых нейронных связей увеличивает силу и гибкость ума, способствуя повышению устойчивости мозга к ухудшению памяти и старческому слабоумию. Новая деятельность также активизирует серое вещество головного мозга — важную составляющую центральной нервной системы, играющую ключевую роль в обработке информационных сигналов.

По словам Бинленда, для сохранения умственных способностей хорошо подходит игра на музыкальных инструментах, волонтерство, общение с новыми людьми, изучение иностранных языков и отказ от использования интернета при попытке освежить память. Одновременно с этим существует мало доказательств тому, что онлайн-тренажеры для мозга приносят аналогичную пользу.

Дело в том, что при создании заданий в таких онлайн-играх используются одинаковые алгоритмы. Это значит, что из-за схожести упражнений между собой исчезает «эффект новизны», необходимый для создания ранее не существующих нейронных связей.

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