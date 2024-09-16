Ученые выявили возраст, когда организм начинает стареть

Учёные из Стэнфордского медицинского центра обнаружили, что количество многих молекул и микроорганизмов в организме резко увеличивается или уменьшается в два определённых периода — в возрасте 44 и 60 лет.

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Эксперты оценили тысячи различных молекул, участвующих в старении, у людей в возрасте от 25 до 75 лет, а также их микробиомы — бактерии, вирусы и грибки, которые живут внутри нас и на нашей коже. Оказалось, что 81% молекул и микробов не изменяются постепенно, в хронологическом порядке — организм проходит два периода быстрых изменений в течение жизни.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Aging, количество связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями молекул значительно меняется в возрасте 44 и 60 лет, а молекулы, связанные с иммунной функцией, изменяются у людей около 60 лет.