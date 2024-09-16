16-часовое голодание помогает снизить уровень сахара в крови

Ученые из Манчестерского столичного университета установили, что ограничение времени приема пищи восьмичасовым интервалом помогает снизить уровень сахара в крови без подсчета калорий за три дня. Результаты исследования представлены на сайте Ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В исследовании приняли участие 15 малоподвижных людей с избыточным весом. Добровольцы придерживались двух трехдневных режимов питания – раннего (принимали пищу с 8:00 до 16:00) и позднего (ели в промежутке с 12:00 до 20:00), а также обычного режима питания (на прием пищи отводилось более 14 часов в день). Отмечается, что потребление питательных веществ во всех группах добровольцев было распределено стандартно — испытуемые получали 50% дневных калорий из углеводов, 30% — из жиров и 20% — из белков.

Результаты показали, что ограничение приема пищи восемью часами в день увеличивало время нахождения в нормальном диапазоне глюкозы крови в среднем на 3,3% и снижало колебания уровня сахара в крови. При этом не было обнаружено существенных различий между ранним и поздним восьмичасовыми окнами питания.

По словам ученых, такой способ контроля уровня глюкозы хорошо подойдет людям, которым трудно придерживаться подсчета калорий.

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