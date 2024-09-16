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EASD: 16-часовое голодание помогает снизить уровень сахара в крови

Ученые из Манчестерского столичного университета установили, что ограничение времени приема пищи восьмичасовым интервалом помогает снизить уровень сахара в крови без подсчета калорий за три дня. Результаты исследования представлены на сайте Ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

16-часовое голодание помогает снизить уровень сахара в крови
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 15 малоподвижных людей с избыточным весом. Добровольцы придерживались двух трехдневных режимов питания – раннего (принимали пищу с 8:00 до 16:00) и позднего (ели в промежутке с 12:00 до 20:00), а также обычного режима питания (на прием пищи отводилось более 14 часов в день). Отмечается, что потребление питательных веществ во всех группах добровольцев было распределено стандартно — испытуемые получали 50% дневных калорий из углеводов, 30% — из жиров и 20% — из белков.

Результаты показали, что ограничение приема пищи восемью часами в день увеличивало время нахождения в нормальном диапазоне глюкозы крови в среднем на 3,3% и снижало колебания уровня сахара в крови. При этом не было обнаружено существенных различий между ранним и поздним восьмичасовыми окнами питания.

По словам ученых, такой способ контроля уровня глюкозы хорошо подойдет людям, которым трудно придерживаться подсчета калорий.

Ранее выяснилось, что сахара эффективно очищают воду от тяжелых металлов.

Наука