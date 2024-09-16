Доцент объяснил, почему теории по оживлению мертвых неправдоподобны

Американский учёный Сэм Парниа заявил, что считает смерть обратимым состоянием. Он не сомневается, что благодаря развитию науки вскоре станет возможным оживление умерших людей и животных. Однако, как подчеркнул в интервью RT кандидат медицинских наук доцент кафедры медицинской элементологии РУДН Андрей Скальный, такие утверждения пока не имеют под собой каких-либо серьёзных научных обоснований. По его словам, человеческие органы, прежде всего мозг, могут существовать без поступления кислорода в клетки крайне ограниченное время. Именно поэтому у реаниматологов есть лишь несколько минут для возвращения пациентов из состояния клинической смерти. Кроме того, специалист рассказал, почему люди не могут, подобно земноводным, впадать в анабиоз и переживать в таком состоянии длительную заморозку.

— Учёный из Нью-Йоркского университета Сэм Парниа утверждает, что при определённых условиях умершего якобы возможно вернуть к жизни. Такие заявления всегда вызывают резонанс. Есть ли сегодня реальные научные предпосылки, чтобы говорить о необратимости смерти?

— Прежде всего поясню, что есть два вида смерти — клиническая и биологическая. В первом случае останавливаются процессы жизнедеятельности, что приводит к разрушению клеточной структуры в органах и тканях. Разрушение в каждом органе происходит с разной скоростью. Меньше всего способен обходиться без кислорода и питательных веществ головной мозг. Некоторые ткани, например кости, способны сохраняться до нескольких дней в состоянии, которое позволяет вернуть их к жизни. Собственно говоря, за счёт этой разницы в скорости распада тканей и возможна трансплантология, поскольку после смерти мозга большинство органов ещё сохранны и могут быть пересажены другому человеку. Продлить это состояние органов до пересадки также позволяет криоконсервация. То, о чём говорит Парниа, пока, конечно, больше похоже на научную фантастику.

— Как происходит на молекулярном уровне переход живой клетки в неживое состояние? Можно ли считать, к примеру, замороженные эмбрионы неживыми? Ведь они способны потом вернуться к активное состояние...

— Эмбрионы — это ещё не организм, а пока лишь несколько клеток. В рамках процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) эмбрионы действительно подвергают на время криоконсервации в жидком азоте. Как и половые клетки, гаметы, эмбрионы могут переносить заморозку, благодаря чему сейчас развиваются многие репродуктивные технологии.

Когда же обсуждается идея оживить умерших людей или животных, обычно тоже речь идёт о криоконсервации. Однако это уже сложные многоклеточные организмы, а не отдельные клетки. Между клетками в тканях присутствует межклеточная жидкость, которая в процессе заморозки и разморозки будет менять свой объём, что приведёт к повреждению самих клеток. Поэтому даже те учёные, которые занимаются темой криоконсервации людей, говорят, что размораживать законсервированные тела придётся на протяжении нескольких месяцев.

Но это всё только теория, потому что пока в мире не было ни одного случая оживления размороженного человека или другого млекопитающего. И главная проблема заключается именно в невозможности обеспечить полную сохранность структуры клеток тканей и органов, в первую очередь мозга.

Согласно одной из теорий, решить эту проблему помогут нанороботы — особые молекулярные «машины», с помощью которых можно будет «починить» все клеточные повреждения. Но на данный момент это очень далеко от реализации, только идеи. Подобные технологии не испытаны даже на лабораторных животных, не говоря уже о человеке.

Пока что максимум — это опыты на отдельных клетках, но, как я говорил ранее, клетка — это совсем не то же самое, что целый организм или даже орган. И даже если мы научимся продлевать жизнь или возвращать к ней отдельные органы и ткани, вряд ли это поможет заново «собрать» из них человека, ведь организм — это не конструктор «Лего».

— Известно, что земноводные могут возвращаться к жизни даже после заморозки, — это во многом вдохновляет сторонников идей криоконсервации людей. Верно ли мы понимаем, что в данном случае речь идёт всё же не об оживлении мёртвого существа, а о выходе из анабиоза?

— Да, анабиоз, в который впадают лягушки при понижении температуры, — это не смерть, а особое состояние, при котором прекращают функционировать органы, системы и ткани, начинается режим спячки. Все процессы в организме замедляются или останавливаются. Но поскольку это не смерть, структура тканей и органов при этом не нарушается.

— А что конкретно происходит в мозге в процессе умирания? Что именно разрушается быстрее всего? И почему именно этот орган такой уязвимый?

— Именно из-за уязвимости мозга люди так редко выходят из глубокой комы и возвращаются к нормальной жизни — это очень малый процент от общего количества случаев. Дело в том, что работа нашего мозга обеспечивается нейронными связями. Когда же в клетки мозга перестаёт поступать кислород, начинается стремительное разрушение не только нейронов, но и связей между ними. Ключевая для мыслительных процессов кора головного мозга находится дальше всего от крупных артерий, питающих мозг, соответственно, она страдает в первую очередь. Это ещё больше усугубляет ситуацию. Таким образом, если даже человек вдруг и выживает после разморозки в результате криоконсервации или же сохранённый каким-то другим способом, то он очнётся «овощем», будет находиться в вегетативном состоянии с очень высокой вероятностью. Причины этого объясняет молекулярная биология. В каждой клетке есть органеллы митохондрии, которые заняты выработкой энергии, и они очень чувствительны к нехватке кислорода. Когда работа митохондрий прекращается, клетка не может функционировать и начинает разрушаться. Скорость разрушения клеток зависит от плотности тканей. Например, кости, как я уже говорил, могут продержаться несколько дней. У них выше запас прочности, их клетки не нуждаются остро в постоянном притоке кислорода. Чем мягче клеточная структура, тем она более уязвимая в этом плане, в случае мозга счёт идёт на минуты. И это главная проблема для медиков, реаниматологов.

— Парниа приводит результаты исследования учёных из Йеля, которым в 2019 году удалось восстановить работу мозга свиньи через четыре часа после её смерти. Однако сами авторы исследования отмечают, что, хотя формально мозг свиньи начал снабжаться кровью, «ожил», электрическая активность, то есть работа нейронов, в нём не возобновилась. Получается, это равно нахождению в абсолютно бессознательном состоянии?

— Да, по сути, этим исследователям удалось предотвратить биологическую смерть, но не клиническую. Это не какой-то огромный научный прорыв, потому что, к сожалению, впадание пациентов в подобное вегетативное состояние после тяжёлых травм или отравлений не редкость в медицине. Например, бывает, что после инсульта какие-то участки мозга человека сохраняются, но, по сути, он уже не может нормально функционировать. Тут не лишним будет напомнить, как важно беречь мозг от травм, неблагоприятных факторов, дефицита кислорода и питательных веществ. Это самая сложная организованная структура в нашем организме, он даже до конца не изучен.

— Именно поэтому пока невозможна трансплантация нового тела к голове? Ведь итальянский хирург Серджио Канаверо так и не провёл в итоге операцию по пересадке тела человека, хотя его смелые анонсы привлекали в своё время большое внимание СМИ, как и все подобные обещания учёных.