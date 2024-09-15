Новое исследование специалистов из Вагенингенского университета раскрывает интересные факты о влиянии сыра на здоровье пожилых людей.

Так, ученые выяснили, что увеличение ежедневной порции сыра всего на 30 граммов может значительно улучшить показатели скорости обработки информации и исполнительных функциях мозга. Это связано с наличием в составе продукта кисломолочных бактерий, витамина K2 и биоактивных пептидов, передает MDPI journals.

А ранее японские ученые смогли выявить взаимосвязь между ежедневным употреблением сыра и снижением риска развития деменции на 38%. Те, кто регулярно употребляют его, продемонстрировали более высокие показатели когнитивных способностей.

Согласно статистическим данным, любители сыра также имеют на 3,67% больше шансов на здоровую старость, что доказывает роль сыра как компонента здорового питания для людей пожилого возраста.