Исследователи нашли новый способ борьбы с глаукомой

Первые результаты метода обнадеживают. Обычная терапия только снижает внутриглазное давление, но этого мало. Остаются без внимания митохондриальная дисфункция и окислительный стресс. Теперь же в дело вступает вирусный вектор для доставки гена NDI1.

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Он помог в восстановлении работы митохондрий и снижает количество активных форм кислорода. То есть нивелируется угроза окислительного стресса. Тесты на лабораторных мышах, страдающих глаукомой, показали, что после введения генного препарата снизилось число погибших клеток. По данным портала MDPI, улучшились показатели зрительных функций.

Новая терапия позволила клеткам решетчатой пластинки глаза человека больше и эффективнее потреблять кислород и производить энергию.

Перспективы лечения глаукомы переходят в сферу замедления дегенеративных процессов и защиты клеток глаза от разрушения.

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