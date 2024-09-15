Ученые предупредили о продуктах, способных разрушить кишечник

Новое исследование учёных предупреждает: определённые продукты питания могут нанести серьёзный ущерб здоровью органов пищеварения. В первую очередь, специалисты рекомендуют исключить из рациона жареную пищу, переработанное мясо и продукты с высоким содержанием сахара.

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Жареные блюда содержат трансжиры, которые провоцируют воспаления в организме, в то время как консерванты, присутствующие в переработанном мясе (например, в беконе и колбасах), могут увеличить риск развития рака толстой кишки. Ученые также подчёркивают опасность чрезмерного употребления сахара, который способствует размножению патогенных микроорганизмов и нарушает баланс кишечного микробиома.

Фастфуд, насыщенный жирами, солью и сахаром, также вызывает беспокойство экспертов, так как он может привести к серьёзным проблемам с пищеварением и нарушению микрофлоры кишечника. Специалисты призывают пересмотреть свои пищевые привычки для поддержания здоровья и предотвращения заболеваний.

Трансжиры — это тип ненасыщенных жиров, которые образуются в процессе гидрогенизации растительных масел. Они часто используются в обработанных и жареных продуктах для улучшения текстуры и продления срока хранения.

Трансжиры могут повышать уровень LDL-холестерина ("плохого" холестерина) в крови и снижать уровень HDL-холестерина ("хорошего" холестерина), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они также могут способствовать воспалению и негативно влиять на обмен веществ.

Ранее сообщалось, как диагностировать у себя дефицит витамина D. Также ученые связали дефицит этого витамина с онкологией.