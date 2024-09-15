Ученые нашли способ управлять активностью мозга во сне

С помощью слуховой стимуляции можно управлять мозговой активностью в фазе быстрого сна. Это может быть полезно для людей с деменцией, показало исследование, опубликованное в журнале SLEEP.

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В новом исследовании ученые протестировали слуховую стимуляцию на 18 пациентах. Их фазы сна отслеживали с помощью электродов, размещенных на коже головы. Колебания мозга регистрировали в режиме реального времени. Ученые показали, что слуховые стимулы позволяют управлять частотой мозговых волн, в том числе ускорить мозговые колебания фазы быстрого сна, которые замедляются при деменции.

Предыдущие работы установили, что при деменции снижается частота мозговых волн в фазе быстрого сна. Во время этой фазы активность мозга аналогична таковой при бодрствовании, но отличается подавлением двигательной активности. От правильной активности мозга во сне зависит его способность к обучению и запоминанию. Работа ученых может лечь в основу терапии деменции, от которой пока что нет лекарств.