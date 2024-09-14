Профессор раскрыла, от чего зависит долголетие

Состояние мозга является одним из факторов, влияющих на долголетие, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор доктор биологических наук Татьяна Черниговская, передает ТАСС. Ученая отметила, если с этим органом что-то не в порядке, то и все остальное будет нарушено.

Существует множество факторов, которые влияют на долголетие и когнитивные способности. Когда мы говорим о системе мозга, в которой существует квадриллион связей, — представляете себе, что такое квадриллион? Вот мы сейчас говорим, а наша нейронная система уже изменилась, — сказала собеседница агентства.

Черниговская отметила, что это непрерывный процесс. Поэтому, пояснила профессор, влияние на долголетие оказывают многие вещи.

Доктор наук предложила рассмотреть идеальную ситуацию. По ее словам, долголетие напрямую зависит от состояния главного органа — мозга. Он управляет всем, подчеркнула Черниговская. Речь идет как о моргании ресниц, так и о решении сложных математических задач, беге, готовке, приемах пищи. Если с мозгом что-то не в порядке, то и все остальное будет нарушено, заключила профессор.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина раскрыла секрет долголетия жителей Кавказа. По ее словам, на это влияет режим питания, который демонстрирует сбалансированное употребление питательных веществ.