Почему вредно вставать по будильнику: что говорят ученые

Будильник — на первый взгляд, незаменимый помощник в повседневной жизни, который помогает проснуться в нужное время и начать новый день. Однако, ученые из Университета Вирджинии поставили эксперимент, который показал, что пробуждение по будильнику может иметь серьезные последствия для нашего здоровья.

Эксперимент

В ходе эксперимента, 32 участника носили умные часы, способные измерять давление, в течение двух дней. В первый день эксперимента они просыпались естественным образом, без вмешательства будильника, а во второй день — были разбужены звуком будильника. Результаты исследования оказались весьма интересными.

Результаты

Оказалось, что резкий звук будильника вызывает скачок кровяного давления у человека. Это может привести к серьезным последствиям: инсульту, у и развитию других сердечно-сосудистых заболеваний. Кровяное давление является важным показателем здоровья сердца и сосудов, и его резкие изменения могут негативно сказаться на работе этих органов.

Кроме того, участники эксперимента отметили, что их общее самочувствие после пробуждения от будильника значительно хуже, чем, когда они просыпались естественным образом. Это может быть связано с тем, что будильник прерывает естественные ритмы сна и пробуждения, что негативно влияет на качество отдыха и общее состояние организма.