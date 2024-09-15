Ученые нашли новый способ сохранить молодость

Британские учёные в ходе эксперимента на мышах обнаружили, что блокирование выработки белка S6K1 в организме грызунов способствует долголетию и защищает от возрастных заболеваний.

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Специалисты, в частности, отметили, что ген S6K1 участвует в работе сигнального пути, который регулирует рост клеток и метаболизм в ответ на поступление питательных веществ и воздействие стресса, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журнал Nature Aging.

Исследователи также объяснили, что многие «старые» клетки человеческого организма в процессе его старения приобретают воспалительный, ассоциированный секреторный фенотип (SASP), который приводит к развитию возрастных заболеваний.

«Воздействие же на S6K1 может стать ключевым фактором в разработке новых методов лечения возрастных заболеваний и позволит сохранить молодость», – резюмировали британские учёные.

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