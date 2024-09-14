Эксперты предупредили о вреде антибиотиков для кишечника

Недавнее исследование Университета Умео и Тартуского университета показало, что постоянное употребление антибиотиков оказывает негативное влияние на защитный слой слизи в кишечнике.

© Ferra.ru

Исследования, опубликованные в журналах Gut Microbes и Science Advances, показывают, что антибиотики могут повреждать слизистый барьер посредством двух различных механизмов.

Во-первых, антибиотики нарушают микробиоту кишечника, что приводит к длительным изменениям в составе бактерий, которые влияют на функциональность слизистого слоя. Исследователи заметили, что у людей с частой историей употребления антибиотиков изменяется состав кишечных бактерий даже спустя годы после последнего курса лечения.

Во-вторых, антибиотики могут напрямую нарушать слизистый барьер, независимо от бактерий в кишечнике. В экспериментах с антибиотиком ванкомицином у нормальных и свободных от бактерий мышей наблюдалось немедленное нарушение расширения слизи, что указывает на прямое воздействие на слизистый слой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.