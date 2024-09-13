Ученые разработали протез с магнитным управлением

Ученые из BioRobotics Institute при Scuola Superiore Sant’Anna в Пизе разработали протез, который управляется исключительно при помощи магнитов и мышц. Это первый в мире протез рук, позволяющий воспроизводить движения только с помощью мыслей и контролировать силу захвата, что делает его идеальным для работы с хрупкими предметами.

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Система, созданная под руководством профессора Кристиана Чиприани, использует небольшие магниты, имплантированные в мышцы предплечья. Протез, названный Mia-Hand и разработанный компанией Prensilia, успешно прошел испытания на 34-летнем итальянце Даниэле, который использовал протез в течение шести недель. Результаты испытаний были опубликованы в журнале Science Robotics.

Новая система включает в себя имплантацию магнитов, которые перемещаются при сокращении мышц, передавая сигналы для управления движениями пальцев протеза. Эта технология, известная как «миокинетическое» управление, позволяет протезу выполнять повседневные задачи, такие как открытие банок, использование отвертки и захват мелких предметов.