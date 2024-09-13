Простой анализ крови ускорит диагностику склероза

Ученые из Brain Chemistry Labs в Джексон-Хоул, Вайоминг, разработали высокоточный анализ крови для диагностики бокового амиотрофического склероза (БАС). Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание приводит к параличу и утрате способности двигаться, говорить и ходить.

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В настоящее время диагностика БАС требует до 12 месяцев и часто сопровождается ошибками, что усложняет своевременное лечение. Новый тест, опубликованный в журнале Brain Communications, основан на анализе микроРНК, извлеченной из микроскопических везикул, высвобождаемых мозгом и нервной системой.

Анализ микроРНК из сотен образцов пациентов позволил создать уникальный «отпечаток БАС» из восьми специфичных последовательностей микроРНК. Этот метод обладает точностью до 98% и может отличать кровь пациентов с БАС от здоровых людей и пациентов с похожими симптомами.

Доктор Сандра Банак из Brain Chemistry Labs отмечает, что быстрый диагноз позволит начать лечение на более ранней стадии, улучшая результаты для пациентов. В ближайшие 18−24 месяца планируется широкое внедрение теста.