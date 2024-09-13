Российские ученые создали биоматериал, способный заменить костную ткань

Материал для замещения дефектов костной ткани создан на основе стронций-гидроксиапатита. Он представляет собой небольшие гранулы, которые впоследствии превращаются в пасту.

Самое главное, что новое вещество хорошо видно на рентгене без добавления специальных веществ, а значит, медики могут без труда контролировать процесс введения в организм и наблюдать за восстановлением костей.

В Минздраве заявили, что теперь разработку можно использовать сразу в нескольких областях медицины. Например, в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии.

Ранее мы писали о том, что самарские ученые разработали инновационное средство для предотвращения грибковых осложнений, вызванных гриппом или муковисцидозом.