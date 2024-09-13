Пьяные черви и дыхание через анус: названы лауреаты Шнобелевской премии

В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии. Пародия на Нобелевскую премию присуждается за странные и неочевидные исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а затем задуматься».

Ученые из Амстердама получили премию по химии за создание метода, которые дает возможность легко отделить пьяных червей от трезвых. Награду в области теории вероятности вручили группе европейских исследователей, которые заставили 48 человек свыше 350 тысяч раз подбросить монету. Так ученые выяснили, что чаще всего она приземляется на ту же сторону, на которой изначально и лежала.

Премию по демографии заслуженно присудили доктору Солу Ньюману из Оксфордского университета. Проведя масштабную работу в архивах, он выяснил, что в регионах с повышенным числом долгожителей сложилась такая благоприятная статистика из-за того, что в них исторически чаще совершали ошибки в датах при выдаче свидетельств о рождении и смерти.

Премию по физиологии дали японским ученым, которые доказали, что свиньи и грызуны способны дышать через анус. Исследователи также выразили надежду, что их открытие даст возможность помочь тем, кто страдает от дыхательной недостаточности. Премия в области ботаники досталась Джейкобу Уайту из США и Фелипе Ямашите из Германии. Они узнали, что некоторые виды растений умеют имитировать форму листьев находящихся рядом искусственных собратьев, передает Improbable Research.

Премию по биологии получило исследование, опубликованное в 1939 году. В нем изучались наилучшие условия, при которых корова способна дать больше молока. В некоторых экспериментах на спину корове сажали кошку, а рядом периодически взрывали бумажные пакеты — так ученые пришли к выводу, что напуганные коровы дают меньше молока.

Ученые провели исследование и доказали, что собаки понимают человеческую речь. Выяснилось, что собаки, которые обучены нажимать на звуковые кнопки, могут реагировать на определенные слова.