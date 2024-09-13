В Пензе разработали новый метод диагностики зубных имплантов

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского госуниверситета разработали новую методику диагностики приживаемости зубных имплантов, основанную на джоульметрии. Эта методика, использующая ток сверхмалой силы, позволит улучшить процесс контроля при имплантации зубов.

© Ferra.ru

Метод особенно полезен при наращивании костной ткани челюсти, необходимом для установки имплантов. Традиционные методы диагностики, такие как КТ и рентген, подвергают пациента излучению, а гистологические исследования могут быть инвазивными и сложными, отметили в пресс-службе.

Разработанный метод включает датчик, измерительную систему и компьютер. Он оценивает электрохимические характеристики костной ткани, что позволяет безболезненно и безопасно мониторить процесс заживления. По словам разработчика, аспиранта вуза Андрея Демидова Андрея Демидова, прибор оценивает ответ ткани на импульсы тока и сопоставляет результаты с клиническими признаками.

Стоимость нового устройства в 10 раз ниже, чем у традиционных методов, а эффективность подтверждена исследованиями с участием более 40 пациентов. В планах ученых — доработать метод до системы поддержки принятия врачебных решений.