Ученый рассказал, как можно изменить наше восприятие времени

В ходе прошлогоднего опроса выяснилось, что шесть из десяти человек ощущают нехватку времени в сутках. То есть они не успевают за день сделать всё, что хочется. Но можно ли это изменить?

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Новое исследование Университета Джорджа Мейсона в США показало, как можно замедлить ощущение времени для человека. Специалисты обнаружили: чем более запоминающимся является какое-либо изображение, тем больше вероятность, что у вас возникнет чувство, что вы смотрите на него дольше, чем на самом деле. Возможно, так происходит потому, что мы пытаемся собрать как можно больше информации в этот момент.

Известно, что субъективное восприятие времени податливо. Нам кажется, что время летит, в весёлые моменты, и что оно долго тянется, когда мы ждём чего-то.

На восприятие времени могут влиять и другие факторы. Яркие впечатления обычно запоминаются как более длительные, а пугающие или эмоциональные изображения создают впечатление, что мы смотрим на них дольше.

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Если вы импульсивный человек или у вас СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), то для вас время может бежать быстрее, чем для других людей. Затем наступает «поток». Это состояние ума, при котором вы полностью погружены во что-то, что вам нравится. В потоке время немного замедляется, но это вызывает приятные эмоции. Например, так происходит во время медитации.

Кроме того, восприятие времени сейчас и в прошлом тоже разное. Когда мы оглядываемся назад, нам кажется, что события длились дольше, чем это было на самом деле.

В нашем сознании праздник кажется длиннее обычных дней, когда повседневная рутина пролетает незаметно. Когда мы проживаем одно и то же, это почти не запоминается.

Исследования показывают, что поиск интересной информации, новой и необычной, захватывающей и стимулирующей, полезен. Он расширяет наше чувство времени (нам кажется, что его у нас много), и мы лучше запоминаем такие ситуации. Речь идёт о новых увлечениях, посещении новых мест, погружении в новые темы или знакомстве с новыми людьми. Другими словами, если вы хотите, чтобы у вас было больше времени, вам нужно больше пользоваться тем временем, которое у вас есть.