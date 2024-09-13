Ингредиенты красок для волос могут быть опасны для зрения

Группа французских ученых под руководством коллег из Больницы имени Эдуарда Эррио обнаружила, что использование краски для волос с парафенилендиамином спровоцировало временную слепоту у 61-летней женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

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В научной работе исследователи описали случай возникновения ретинопатии, спровоцированной использованием краски для волос. 61-летняя жительница Франции решила провести процедуру окрашивания в домашних условиях. Спустя несколько дней она начала отмечать стойкое ухудшение зрения и обратилась в больницу.

Ретинопатия — это медицинский термин, обозначающий повреждение кровеносных сосудов, которые питают светочувствительную ткань в задней части глаза. Нарушение кровоснабжения этой ткани приводит к возникновению дистрофических процессов, что, в свою очередь, влечет за собой атрофию зрительного нерва и необратимую слепоту.

Ученые объяснили, что причиной потери способности видеть стало использование краски с парафенилендиамином. Он относится к классу химических веществ, называемых ароматическими аминами. По данным национальной службы здравоохранения Великобритании, парафенилендиамин выступает распространенным ингредиентом многих красок для волос, причем в самой большой концентрации он присутствует в средствах, предназначенных для окрашивания в темные оттенки.

По словам исследователей, зрение женщины вернулось к норме спустя четыре месяца после получения медицинской помощи. Вероятнее всего, ретинопатия была спровоцирована аллергией на парафенилендиамин. Экспертиза установила, что химическое вещество попало в организм не в результате контакта с глазами, а каким-либо другим путем.

Ученые предположили, что парафенилендиамин может попадать в кровоток через микротравмы на коже головы, впоследствии вмешиваясь в химические реакции, поддерживающие здоровье клеток глаза. Такой побочный эффект встречается чрезвычайно редко. В основном он проявляется из-за того, что люди не следуют инструкции по окрашиванию волос и наносят слишком состава.

Ранее врач назвала ошибку в уходе за волосами, которая ведет к выпадению.