Ученые назвали неожиданную причину мышечно-скелетной боли

Ранее опубликованные исследования показали, что ожирение связано с хронической болью в опорно-двигательном аппарате. Однако не было изучено, влияет ли на развитие боли избыток жировой ткани в той или иной части тела. Теперь получены результаты первого исследования по этой проблеме.

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Избыточный жир в области живота связан с распространённой мышечно-скелетной хронической болью, особенно у женщин, говорится в первом в своём роде исследовании, опубликованном в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Чтобы выяснить это, учёные использовали данные более 32 тысяч участников исследования UK Biobank, которые заполнили анкеты и прошли оценку состояния здоровья. Около половины (51%) были женщинами, а их средний возраст составил 55 лет.

Участникам провели МРТ-сканирование брюшной полости, чтобы измерить количество жира вокруг органов брюшной полости (висцеральной жировой ткани) и количество жира непосредственно под кожей, который можно защипнуть (подкожной жировой ткани).

Во время сканирования участников спрашивали, испытывали ли они боль в шее/плече, спине, бедре, колене или «во всём теле» в течение более трёх месяцев.

Затем МРТ-сканирование и оценку боли повторили примерно через два года. Комплексный анализ выявил зависимость «доза-реакция» между количеством очагов хронической боли и показателями МРТ-сканирования. Связь была сильнее выражена у женщин. Исследователи предполагают, что это может быть следствием гендерных различий в распределении жира и гормонального статуса.

Все ассоциации сохранялись даже после внесения поправок на возраст, рост, физическую активность, сопутствующие заболевания, продолжительность сна, психологические проблемы и другие факторы.

Учитывая данные, исследователи считают, что уменьшение избыточных жировых отложений в области живота может помочь уменьшить хроническую мышечно-скелетную боль, особенно, если она ощущается в нескольких частях тела.