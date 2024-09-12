Риск синдрома внезапной детской смерти рассчитали по анализу крови

Американские ученые разработали многофакторную модель на основе метаболитов крови для выявления предрасположенности младенцев к синдрому внезапной детской смерти (СВДС), сообщает N + 1 со ссылкой на JAMA Pediatrics.

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СВДС — это внезапная смерть ребенка в возрасте до года без явных причин. Уже известен ряд факторов риска: курение матери, употребление алкоголя при беременности, недоношенность, мужской пол, генетика. Однако более-менее точный прогноз проявления синдрома сделать сложно.

Соответственно, ученые во главе с Лаурой Джеллифф-Павловски из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) проверили связь между СВДС и метаболическими маркерами неонатального скрининга. В исследовании в формате «случай — контроль» участвовало 2 276 578 младенцев, 354 из которых погибли от СВДС.

Ученые на основе данных анализов создали многофакторную модель для выявления младенцев с опасностью СВДС. В нее вошло 14 переменных, в том числе восемь метаболитов (17-гидроксипрогестерон, аланин, глицин, свободный карнитин, пропионил-L-карнитин, глутарилкарнитин, додеценоилкарнитин и 3-гидрокситетрадеканоилкарнитин) и известные факторы риска проявления СВДС. Как итог, наиболее тесно связанными с возникновением синдрома оказались неадекватный дородовой уход и уровни аланина и свободного карнитина.

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