Ученый предупредил о супербактерии, которая «цепляется» к новорожденным

Британский ученый: неизвестная супербактерия «цепляется» к новорожденным
В отделениях интенсивной терапии в больницах новорожденные сталкиваются с малоизученной «супербактерией», вызывающей сепсис. Об этом написала газета Politico, цитируя заявление британского ученого Марка Веббера из исследовательского центра Quadram Institute.
Впервые бактерию обнаружили 10 лет назад во Франции. Но вполне вероятно, сообщает газета, что существует бактерия гораздо дольше. Ученый рассказал, что данная бактерия - клон микроорганизмов из рода стафилококков, он распространяется по миру.
Веббер также указал, что бактерия NRCS-A редко заражает взрослых, чаще она «цепляется» к недоношенным детям. Ученый уточнил, что клон устойчив к антибиотикам и антисептикам и быстро распространяется, так как может выживать и на коже ребенка, и в его кишечнике.