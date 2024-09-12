Ученый предупредил о супербактерии, которая «цепляется» к новорожденным

В отделениях интенсивной терапии в больницах новорожденные сталкиваются с малоизученной «супербактерией», вызывающей сепсис. Об этом написала газета Politico, цитируя заявление британского ученого Марка Веббера из исследовательского центра Quadram Institute.

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Впервые бактерию обнаружили 10 лет назад во Франции. Но вполне вероятно, сообщает газета, что существует бактерия гораздо дольше. Ученый рассказал, что данная бактерия - клон микроорганизмов из рода стафилококков, он распространяется по миру.

Веббер также указал, что бактерия NRCS-A редко заражает взрослых, чаще она «цепляется» к недоношенным детям. Ученый уточнил, что клон устойчив к антибиотикам и антисептикам и быстро распространяется, так как может выживать и на коже ребенка, и в его кишечнике.